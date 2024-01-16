В Польше заявили о вырождении Евросоюза

Брюссель не реагирует на аресты польских политиков

"Полное вырождение": в таком состоянии, по мнению экс-премьера Польши Ярослава Качиньского, находится сегодня Европейский союз. Лидер партии "Право и справедливость" заявил, что борьба ЕС за верховенство закона в Польше была одной большой комедией.

Качиньский указал на отсутствие реакции в Брюсселе на арест и тюремное заключение бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Припомнил экс-премьер и закрытие некоторых польских государственных СМИ. По мнению польского политика, страной управляли не те, кто был нужен. Напомним, 11 декабря, после назначения Дональда Туска главой правительства, Качиньский назвал нового премьера "немецким агентом", передает РИА Новости.

В МИД Польши на днях сообщили, что Варшава согласна разместить в стране немецкие войска. Военные Германии будут дислоцированы на территории страны в рамках усиления восточного фланга НАТО. В Варшаве подчеркнули, что Германия является другом и надежным партнером для Польши.

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