ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

Это подтвердил вице-премьер и министр финансов Бельгии

В Евросоюзе стартовала техническая работа по реализации инициативы Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Об этом во вторник, 16 января, рассказал вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Речь идет о предложениях Брюсселя, озвученных в конце 2023 года. Представители государств — членов Евросоюза обсудили эти идеи и "подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе", заявил ван Петегем.

Какие-либо конкретные детали обсуждения не разглашаются, но бельгийский политик заверил в намерении членов ЕС добиться быстрого прогресса, сообщает РИА Новости.

Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказала, что фонд внимательно наблюдает за ходом дискуссии о возможной конфискации российских активов, а также намерен оценить последствия такого шага для международной валютной системы.

При этом источники отмечают, что Украина может заработать 300 миллиардов долларов на размещении облигаций, обеспеченных будущими исками к Москве. Применение таких "репарационных" облигаций поможет обойти проблемы, которые грозят в случае передачи киевскому режиму заблокированных за рубежом российских активов.

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