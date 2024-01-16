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Минфин: бюджет на 2024 год обеспечивает все предусмотренные планы и задачи

15:48
  • вторник
  • 16 января 2024

Средств для этого достаточно

Все планы и обязательства государства обеспечены российским бюджетом и будут выполнены. Такое заявление сделал во вторник, 16 января, министр финансов России Антон Силуанов.

Политик напомнил, что расходная часть бюджета составляет 36,6 триллиона рублей, благодаря чему "все те обязательства, все планы, которые мы предусмотрели, конечно будут выполнены".

Глава Минфина также рассказал, что прогноз по росту ВВП по итогам 2023 года скорректирован в лучшую сторону — до 3,5%. Силуанов призвал "продолжать эту тенденцию, соответственно формировать те ресурсы, которые необходимы для решения задач, которые поставил президент", сообщает ТАСС.

В частности, в 2024 году планируется выделить из средств федерального бюджета 3,008 триллиона рублей на реализацию национальных проектов. Больше всего денег запланировано на проекты "Демография" (890 миллиардов рублей).

При этом Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%. Аналитики организации полагают, что в 2024 году данный показатель возрастет на 1,3%, а в 2025 году он может увеличиться на 0,9%.

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Антон Силуанов
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