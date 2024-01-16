Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах

Президент вручил премию "Служение"

Счастье и благополучие родной страны, будущее детей являются смыслом служения Родине. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с руководителями муниципалитетов из всех регионов страны, которые собрались в Москве на свой профессиональный форум.

Президент вручил премию "Служение" в спецноминации "Судьба человека - гордость Отечества" главе сельсовета из Башкирии Ильнаре Сафиной. Она заменила на этом посту своего мужа Рустама Сафина, который ушел защищать интересы России в зоне специальной военной операции.

Владимир Путин отметил, что среди тех, кто посвящает себя муниципальной работе, очень много достойных людей, кто на деле возрождает лучшие традиции отечественного местного самоуправления. И кто сегодня идет туда, где сейчас больше всего нужен Родине.

"Знаю, что среди вас есть те, кто показал пример преданности Родине, её интересам, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Вместе со словами благодарности могу подчеркнуть и сказать, что это очень хороший пример того, как люди из вашей среды, вообще любого уровня власти не отсиживаются в своих кабинетах, а разделяют судьбу Родины. Они вместе с народом и вместе с армией", - отметил Путин.

А после церемонии началось совещание Владимира Путина с главами муниципалитетов субъектов России. Президент отметил, что в сфере местного самоуправления важен кадровый вопрос, ведь представители этой профессии напрямую общаются с людьми.

"Очень важное направление - это укрепление кадрового потенциала. Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции", - отметил Путин.

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