В президентскую кампанию включились 11 кандидатов

Они проводят мероприятия в поддержку своей программы

Хроника предвыборной кампании. Кандидаты в президенты активно работают в регионах и проводят мероприятия в поддержку своей программы. На улицах российских городов начала появляться наглядная агитация - баннеры с датами голосования.

В президентскую кампанию 24-го года включились 11 кандидатов. Восемь из них представляют политические партии. Трое идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. В этом списке и действующий глава государства, в чью поддержку продолжается сбор подписей по всей стране. Например, Кузбасс. На этих кадрах республика Тыва. А это уже Омская область.

Особое внимание на качество собираемых подписей. Никаких помарок. Все должно быть разборчиво. От фамилии человека до его паспортных данных. Всего кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей. Сложнейший труд, подчеркивают в "Единой России", члены которой провели сегодня общий день сбора подписей за Путина по всей стране.

"В целом люди поддерживают и позицию команды Владимира Владимировича. И вот с кем бы я ни разговаривала, будь то в первичном отделении, будь то в коллективе, в котором я работаю, люди поддерживают эту кандидатуру. И поэтому охотно участвуют в кампании по сбору подписей", - рассказала Ирина Федяева, секретарь первичного отделения партии "Единая Россия" №10 в Саянске.

Тем же заняты и кандидаты от политических партий, не представленных должным образом в заксобраниях регионов или на федеральном уровне. Однако им все же легче. Потому как по закону для участия в президентских выборах необходимо собрать не 300, а 100 тысяч подписей. А вот кандидаты от партий, входящих в состав Госдумы, от этого вовсе освобождены. Это позволяет им уже начать прямую работу с избирателями. Именно с этой целью претендент от КПРФ Николай Харитонов прибыл в Хабаровск. Там он посетил мемориал "Волочаевское сражение", почтив память павших в гражданской войне. А также принял участие в общественном форуме, в ходе которого озвучил свою программу развития Дальнего Востока.

"В советское время - наверняка - и вы сидящие здесь, и я, в том числе - в своё время мы получали бесплатно от государства квартиру. Поэтому беспроцентную ипотеку необходимо развивать не только на Дальнем Востоке, если мы говорим о рождаемости, но и практически по всей России. Поэтому я повторяю, что в год семьи было бы абсолютно логичным, правильно - объявить - ипотека чтобы была беспроцентная", - отметил Николай Харитонов.

В ЛДПР предвыборную программу пока не анонсируют. Кандидат в президенты от этой партии Леонид Слуцкий подчеркнул, что этот важнейший документ будет сформирован на основе тех предложений и задач, которые перед ним поставят избиратели.

"Мы смотрим на те задачи, которые актуальны для людей. В частности, мы потребуем, чтобы во всех без исключения магазинах сетевых и не сетевых порядка 25 процентов было так называемых местных полок. Это и экономическое благосостояние регионов. Это и здоровье людей", - заявил Леонид Слуцкий.

А это уже Подмосковье. Истринский городской округ, где находится приют для собак породы "Хаски". Его сегодня посетил кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков. В ходе этого визита он пообщался с волонтерами и пообещал, что сделает все, дабы помогать таким организациям стало проще.

"Проработаем это и, думаю, не думаю, а точно уверен, в весеннюю сессию мы такой законопроект внесём. И плюс, ещё обсудим с правительством и часть бумаг уменьшим, чтобы помогать нашим красавцам-собакам", - сказал Владислав Даванков.

В целом времени рассказать о себе и представить свои программы по развитию страны у кандидатов ещё достаточно. Предвыборный процесс только набирает обороты. Хотя его ход уже заметен. На улицах российских городов появляются билборды и плакаты, призывающие отдать свой голос за того или иного кандидата. Сделать это, напоминают в ЦИКе, можно будет в течение трех дней. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"