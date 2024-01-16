США пытаются заставить Украину сменить стратегию на фронте

Об этом пишут западные издания

Нарочито неофициальный образ Зеленского, как и сама украинская повестка, явно приелся западным журналистам. В кулуарах Давосского форума репортеры останавливают политика лишь коротким вопросом: как прошла встреча с председателем Еврокомиссии. Утром глава киевского режима успел пообщаться с Урсулой фон дер Ляйен.

- Очень хорошо, большое вам спасибо, это только начало встреч, большое вам спасибо.

Марафон встреч на полях Давосского форума продолжил разговор с генсеком НАТО. Дежурное фотографирование, похлопывание по плечу. Йенс Столнтенберг приглашает коллегу пообщаться без камер. Подробности беседы в узком кругу раскрывать не стали, однако цель приезда Зеленского в Швейцарию и без того всем очевидна.

"Им нужно больше мужчин, потому что тысячи мужчин погибли с украинской стороны. Но в Европе у нас почти 800 000 украинских мужчин, которые незаконно нарушили украинские законы, сбежав из Украины как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также военной помощью, чтобы они не погибли на Украине, чтобы они сражались за Украину и победили в этой войне", - заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон.

Испытывая острую нехватку военных ресурсов, Киев готовится принять новый закон о мобилизации. Причем, детали документа, за который придется голосовать, не знают даже сами депутаты Верховной рады. Кроме того, лидер националистов умоляет возобновить поставки западного оружия. Ведь если так пойдет и дальше, сокрушается глава украинского МИДа, то воевать придется лопатами.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался, что некоторые страны-участницы Евросоюза фактически саботируют помощь Киеву и поставляют слишком мало оружия. Что, впрочем, неудивительно. Особенно на фоне абсолютно провального контрнаступления. Единственный результат потакания Вашингтону выливается в подорожание электроэнергии и уличные протесты – в Германии новая забастовка фермеров. А потому все больше европолитиков готовы примерить на себя новую роль и откровенно переобуться.

"Я могу сослаться на человека, который очень хорошо известен здесь, в Палате представителей и по всей Австрии. Это Хуго Портиш. Он сказал, что считает позорным подход СМИ и политиков, которые пытаются создать образ России как предателя западных ценностей", - заявил австрийский политик Герберт Кикль.

Ещё смелее высказался Дональд Трамп. Очевидно, победа на праймериз в Айове с рекордным отрывом добавила республиканцу не только рейтинга, но и уверенности. Кандидат в президенты США заявил, что прекрасно ладит с Владимиром Путиным, а потому готов предложить свою помощь в урегулировании украинского кризиса.

Как пишет "Блумберг", Вашингтон уже открыто призывает Украину сменить тактику: перейти от безрезультатных попыток переломить ситуацию к обороне. Лишь в этом случае киевский режим сможет рассчитывать на западную помощь. Которую, впрочем, нужно еще постараться провести через парламент.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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