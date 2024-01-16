Два десятка стран подключились к российскому аналогу SWIFT

В системе 557 банков и компаний

Два десятка стран уже подключились к Системе передачи финансовых сообщений Банка России. Как сообщил на презентации, посвященной аналогу международной системы SWIFT, первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин, к СПФС подключены 557 банков и компаний, в числе которых 159 нерезидентов из 20 стран.

Центробанк России в начале декабря насчитал 150 нерезидентов из 16 стран, подключенных к Системе передачи финансовых сообщений. А годом ранее их было чуть более сотни.

Система SWIFT несколько лет назад была основной для обработки платежей, через нее проходили почти все банковские операции в мире. В 2014 году западные страны пригрозили отключить от нее Россию. Тогда стали появляться альтернативы, в том числе СПФС, передает РИА Новости.

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