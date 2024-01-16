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Дрон ВСУ второй раз за сутки атаковал Брянскую область

16:25
  • вторник
  • 16 января 2024

Обстреляно село Курковичи

Второй раз за день Брянская область атакована украинскими дронами. Как сообщил губернатор области Александр Богомаз, на сей раз обстреляно село Курковичи Стародубского муниципального округа.

Над Брянской областью сбили беспилотник
ВСУ обстреляли село в Брянской области

По данным Богомаза, в результате нападения украинских террористов пострадавших нет. Частично повреждены четыре жилых дома, сельхозтехника, хозпостройка. Кроме того, нарушено энергоснабжение, уточнил губернатор в Telegram.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

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