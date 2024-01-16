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США и Великобритания нанесли новый авиаудар по Йемену

16:57
  • вторник
  • 16 января 2024

Взрывы прогремели в провинции Эль-Байда

Военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене. О налете стало известно через день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе.

Американский корабль попал под ракетный обстрел у берегов Йемена
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Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти, целью ударов авиации союзников стали казармы в провинции Эль-Байда к юго-востоку от столицы Йемена Саны. Самолеты американских и британских ВВС бомбили объекты группировки "Ансар Алла" в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа.

Шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море в ноябре. Это было сделано в знак поддержки палестинцев в секторе Газа. В результате резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

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