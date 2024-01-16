ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столтенберг предупредил об опасности недооценки России

17:34
  • вторник
  • 16 января 2024

Генсек НАТО признал, что Россия активно наступает на Украине

"Большое наступление", которое украинская армия провела прошлым летом, не дало результатов. Сейчас ситуация на поле боя крайне сложная, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Столтенберг признал сложную ситуацию на фронте для ВСУ

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Столтенберг заявил, что российская армия активно наступает по многим направлениям на Украине. Генсек альянса призвал никогда не недооценивать Россию.

Столтенберг участвовал в дискуссии в рамках Всемирного экономического форума. Он отвечал модератору, который спросил - побеждает все-таки Украина или "просто не проигрывает", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.