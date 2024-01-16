Столтенберг предупредил об опасности недооценки России

Генсек НАТО признал, что Россия активно наступает на Украине

"Большое наступление", которое украинская армия провела прошлым летом, не дало результатов. Сейчас ситуация на поле боя крайне сложная, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Столтенберг заявил, что российская армия активно наступает по многим направлениям на Украине. Генсек альянса призвал никогда не недооценивать Россию.

Столтенберг участвовал в дискуссии в рамках Всемирного экономического форума. Он отвечал модератору, который спросил - побеждает все-таки Украина или "просто не проигрывает", передает РИА Новости.

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