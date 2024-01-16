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Украинская Рада разблокировала законопроект о легализации каннабиса

18:16
  • вторник
  • 16 января 2024

В декабре документ был принят во втором чтении

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта о легализации каннабиса. Блокировочное постановление провалено, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Инициатором легализации медицинского каннабиса стал Владимир Зеленский – он поднял вопрос еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. В июне 2022 года кабмин принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. А 21 декабря прошлого года Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении.

Постановление о блокировке подписания законопроекта было зарегистрировано в украинском парламенте 27 декабря. Инициаторами стала группа депутатов. Однако теперь депутаты отказались блокировать проект, сообщает Железняк в Telegram.

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