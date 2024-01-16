Президент встретился с главами муниципалитетов

Владимир Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки на селе. Президент России встретился с главами муниципалитетов.

Российский лидер напомнил руководителям муниципальных образований, что программа сельской льготной ипотеки действует. И власти намерены эту программу продолжать, заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что это только часть программы комплексного развития села, которая позволит найти решения не только по жилищным вопросам, но и в сфере здравоохранения и развития инфраструктуры. Путин подчеркнул, что недостаточное развитие сельских территорий провоцирует отток населения, передает РИА Новости.

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