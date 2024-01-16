Ответственность и смелость: Путин вручил премию "Служение"

Муниципальная власть ближе всего к людям, отметил президент

Муниципальная власть ближе всего к людям. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни граждан, а значит, и настоящее, и будущее всей страны. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, приветствуя участников первого всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

Когда у руля такая команда, по-другому быть не может. Ведь это они делают все, чтобы в домах было тепло и светло. Они отвечают за уборку дворов и благоустройство дорог и парков. Их всех объединяет одна идея и цель - сделать жизнь жителей страны лучше. От этого и доверие к власти.

"Любовь к малой родине – очень личное, тёплое чувство, скажу больше – позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест, для тех мест, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки, со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, посёлка, района", - отметил Путин.

Десять номинаций. И каждая по-своему важна. Ведь пока одни стремятся дать вторую жизнь своему городу, внедряя новые технологии, другие стараются кропотливо сохранять традиции, культуру и память, развивая, например, туризм.

Будь то мегаполис или небольшое село. Многие гости сегодня приехали с флагами - флагами своей малой родины. Каждый из них хочет внимательно рассматривать. Для участия во всероссийской премии "Служение" поступило более 18 тысяч заявок. От тех, кто работает с людьми и для людей, к кому жители идут в надежде, что их услышат и поймут.

География премии охватила все часовые пояса. От Калининграда до Камчатки. Форум собрал около семи тысяч человек. А ведь в муниципальной системе работает сегодня более четырех с половиной миллионов.

Муниципальная власть ближе всего к людям, отметил Путин. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни граждан, а значит, и настоящее, и будущее всей страны.

"У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, а это всегда самая ответственная часть нашей общей работы. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей – за всю страну…И надо найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека. Это талант", - сказал Путин.

А с ним, порой, и смелость. Особенно, когда своим нужна помощь. Муж Кристины Филиппенко принял решение идти на фронт. Жена его поддержала и осталась ждать в тылу. Ее проект объединил неравнодушных жителей, которые собирают гуманитарную помощь и посылки нашим бойцам.

"Плетем маскировочные сети, изготавливаем окопные свечи. Наша задача сейчас, как никогда, закрыть все потребности наших ребят и работать на благо Родины", - отметила Кристина Филиппенко, победитель в номинации "В единстве наша сила".

А Ильнара Сафина на посту главы Мещегоровского поселения Республики Башкирия вообще заменяет своего мужа, который почти два года назад пошел защищать интересы Родины. А жители уговорили Ильнару взять бразды правления. Такой уровень доверия населения - высший пилотаж. И награду женщина получает прямо из рук президента. Она стала победителем в специальной номинации: "Судьба человека - гордость отечества".

"Это очень хороший пример того, как люди из вашей среды, вообще любого уровня власти, не отсиживаются в своих кабинетах, а разделяют судьбу Родины. Они вместе с народом и вместе с армией", - заявил Путин.

В новых регионах муниципальные власти день ото дня работают на своей передовой. И часто, рискуя собственной жизнью, продолжают героически нести миссию.

"Это первый форум, в котором учувствует Херсонская область, мы здесь многому учимся, знакомимся с коллегами и для себя выстраиваем понимание, как мы будем выстраивать, объяснять людям, выстраивать эту мирную жизнь, к которой они стремятся. Потому что население очень радо, что мы вошли в состав Российской Федерации", - рассказал Виталий Титаренко, глава Голопристанского муниципального округа, Херсонская область.

Уже на встрече с представителями муниципалитетов президент попросил и дальше помогать коллегам и выразил слова благодарности муниципальным служащим прилегающих к Украине территорий. Сейчас их главам приходится нелегко.

"Напомню, что Украина (получила – прим. ред.) свою независимость на основании декларации о независимости. А там было написано, что Украина нейтральное государство. Это решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе, с точки зрения обеспечения безопасности России. А кроме этого, в 2014 и госпереворот. И объявление русских нетитульной нацией, а потом целый ряд других решений. Это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны", - пояснил Путин.

А потом начались боевые действия на Донбассе. Именно они и привели к трагедии. Но сплоченность общества, укрепление экономики, рост потенциала вооруженных сил оказались полной неожиданностью для противника, который продолжал бить по мирному населению, чтобы что-то доказать своим западным спонсорам.

"Предатели никогда в долгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет", - заявил Путин.

Именно поэтому, кто сейчас защищает традиции русской нации, после пригодятся и в органах местного самоуправления или на посту главы муниципалитета. Владимир Путин призвал укреплять кадровый потенциал именно такими людьми. И прежде всего обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО.

"Это все-таки, когда люди решаются на это, проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому", - сказал Путин.

В стране уже многое сделано и еще предстоит многое, сказал президент. Именно поэтому важно продолжать уделять внимание престижу местной власти. И такие премии - отличный повод.

"Подписан указ об установлении почётного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Давно пора бы это сделать. Один из важнейших участков работы, причем, без всякого преувеличения, государственного значения", - отметил Путин.

Победителей премии "Служение" выбирали сами жители народным голосованием. За участников отдали почти 3 миллиона голосов. Это уникальный опыт и важно уметь его применять и дальше, сплачивая все больше людей.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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