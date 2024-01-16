Если бы не это решение, все бы давно закончилось

Президент России оценил решение Киева отказаться от переговоров с Москвой. Владимир Путин назвал украинское руководство "придурками" - подчеркнув, что, если бы не это их решение, конфликт давно был бы завершен.

Путин напомнил, что Украина получила свою независимость на основании декларации, где было написано, что она – нейтральное государство, передает ТВЦ. Однако, если киевский режим продолжит в том же духе, что и сейчас, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар.

Сегодня вместо того, чтобы решать военные задачи, ВСУ наносят неизбирательные удары системами залпового огня по гражданским объектам. Одна из главных задач, которые решают подобные обстрелы, - отвлечь свое население и спонсоров от провала украинского контрнаступления, подчеркнул Путин.

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