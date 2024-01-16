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Мишустин рассказал о повышении финансовой грамотности населения

22:28
  • вторник
  • 16 января 2024

Премьер посетил павильон Координационного центра правительства на ВДНХ

На грандиозной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сегодня стартовал отраслевой марафон - Дни Российской экономики. Новый этап сменил Дни регионов и открылся финансовым сектором.

Глава кабмина Михаил Мишустин посетил павильон Координационного центра правительства, побеседовал со студентами, выступил на профильной сессии и на пленарном заседании форума. Речь шла в том числе о повышении финансовой грамотности населения - это одно из существенных условий для развития страны. По мнению премьера, важно научиться не только зарабатывать деньги, но и грамотно распоряжаться накоплениями, минимизируя риски потерь.

"Правительство вместе с Банком России уделяет вопросам повышения компетенции граждан России отдельное внимание. Разработаны соответствующие общеобразовательные программы и учебно-техническая база, прошли обучение свыше 135 тысяч преподавателей, проводятся соответствующие олимпиады", - сказал Мишустин.

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