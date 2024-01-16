Собянин принял решение о комплексном развитии трёх территорий в СЗАО

В настоящее время реализуется 61 проект комплексного развития территорий

В столице приняли решение о комплексном развитии трех территорий в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте устаревших построек на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев будут общественно-деловые объекты, магазины, а также жилье.

В рамках проекта планируется создать более 165 тысяч рабочих мест. Как ожидается, будет возведено более 16 миллионов "квадратов" недвижимости.

10 января Собянин принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно. Там появится около 200 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в районе появится социальная инфраструктура.

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