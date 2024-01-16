Страны ЕС решили направить военную миссию в Красное море

Предлог - обеспечение безопасности кораблей

Государства Евросоюза решили направить военно-морскую миссию в Красное море. План по обеспечению безопасности судоходства в регионе получил предварительное одобрение, сообщает Reuters.

Миссия, по замыслу инициаторов, будет работать в координации с другими странами. Цель - защита торговых судов от участившихся нападений йеменского движения хуситов "Ансар Аллах". Создание миссии планируется не позднее 19 февраля.

По подсчетам СЕНТКОМ, Йеменские хуситы начали атаки кораблей в Красном море с середины ноября 2023 года, в знак поддержки палестинцев сектора Газа. По подсчетам американского командования, с того времени атаковано более 20 гражданских судов.

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