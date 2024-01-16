Путин рассказал о тайных визитах в Кронштадт

Президент признался, что ему там нравится

Владимир Путин незаметно бывает в Кронштадте. Президент России рассказал о своих тайных визитах во время встречи с главами муниципальных образований субъектов федерации.

Путин признался, что ему нравится в Кронштадте. Российский лидер знает, что там все развивается, он с удовольствием там бывает, передает РИА Новости.

Путин на встрече отметил также, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций населяющих ее народов. По словам президента, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, сейчас возвращаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"