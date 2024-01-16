Путин встретился с главами МИД России и КНДР

Лавров и Цой Сон Хи рассказали президенту о достигнутых договоренностях

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи доложили российскому президенту об итогах своей работы. Главы МИД провели переговоры в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский и северокорейский министры проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях.

Сергей Лавров ранее подчеркнул: Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте СВО на Украине. В России рассчитывают на продолжение плодотворного сотрудничества двух стран на площадке ООН и других многосторонних организаций.

Глава МИД России отметил своевременность нынешних переговоров. Они позволили сторонам подвести предварительные итоги работы, начало которой было положено на сентябрьском саммите между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прошел на космодроме Восточный, передает ТАСС.

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