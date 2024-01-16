Порошенко потребовал полмиллиона гривен компенсации с пограничников

Экс-президента не выпускали из страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко оценил в полмиллиона гривен ущерб, причиненный ему пограничниками. Политик подал на погранслужбу в суд за отказ выпустить его из страны.

Как сообщает украинское издание Zaxid.net, Порошенко подал иск к 7-му пограничному Карпатскому отряду Госпогранслужбы Украины. Он требует моральную компенсацию в размере 500 тысяч гривен за то, что в прошлом году его не выпустили за границу на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В декабре прошлого года Порошенко отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Однако политика остановили на границе. Экс-президент считает, что тут замешан офис Зеленского. Львовский окружной административный суд рассмотрит дело 17 января.

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