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Попова оценила продолжительность волны гриппа А в России

21:58
  • вторник
  • 16 января 2024

Заболеваемость пойдет на спад через три недели

Эксперты Роспотребнадзора спрогнозировали сроки спада заболеваемости гриппом А в России. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, волна уйдет недели через три.

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Попова пояснила, что зафиксированное на первой неделе года снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом объясняется тем, что люди на праздниках реже обращались к врачам и занимались самолечением. В результате на второй неделе года имеем значительный рост числа заболевших, сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора отметила: все чаще встречаются случаи, когда у заболевшего выявляют и вирус, и бактерии. А вот случа, когда у пациента выявляют сразу два вируса, встречаются крайне редко.

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