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Востоковед Супонина: большая война на Ближнем Востоке по-прежнему возможна

09:09
  • среда
  • 17 января 2024

Вопрос - когда

Удар по Эрбилю показал, что риск вовлечения Ирана в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке достаточно велик. Грозит ли региону полномасштабная война? Осознают ли в Вашингтоне опасность своих провокационных действий? И готовы ли американцы к серьезным столкновениям после не столь давнего бегства из Афганистана?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Большая региональная война на Ближнем Востоке возможна. Вопрос - когда. Опасность такой войны была очень велика в минувшем году. Где-то осенью, когда Израиль начал свою операцию возмездия после террористических атак радикальной группировки ХАМАС. Потом напряжение стало спадать, и многие вздохнули с облегчением. Но сейчас мы опять начинаем приближаться к этой опасной грани", - отметила эксперт.

Полный комментарий Елены Супониной смотрите в видео

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