А в ряде случаев - и украинцев

Равные права и справедливость для всех! Если вы, конечно, не русский...

Российское посольство в Латвии сообщило, что пожилую гражданку нашей страны, проживающую в городе Лиепая, готовят к депортации. Женщина - с детства инвалид по зрению, нуждается в постоянном уходе. Но продлить вид на жительство в демократической Латвии, скорее всего, не сможет: экзамен по языку не сдала.

Русскоговорящую Латвию решили извести под корень. Те, кто всю жизнь прожили в этой стране и спокойно говорили на русском, вдруг стали persona non grata. Русских в Латвии - почти 450 тысяч, около четверти населения. Русскоговорящими называют себя 40 процентов. Этническую дискриминацию прикрывают обновленным законом, который обязывает всех свободно владеть латышским языком. Иначе не получить вид на жительство. В списках кандидатов на депортацию - 798 человек старше 60 лет.

Утром 12 января к Борису Григорьевичу Каткову, 82-летнему военному пенсионеру , пришли сотрудники латвийской пограничной службы и заявили, что он "угрожает национальной безопасности страны". На сборы дали час. В Латвии у него остались жена, дети и внуки. Бориса Каткова, разумеется, встретили на Родине и помогли вернуться в родной Калининград.

"В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее. Я хочу, чтобы они об этом знали", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Прибалтийские политики в соответствии с демократическими принципами предлагают также провести тотальную зачистку Евросоюза от украинцев. Зачем эти лишние рты свободной Европе? Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон призывает: "В Европе проживает почти 800 тысяч украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. Мы должны помочь Украине с этими мужчинами".

Никакой дискриминации. Просто нормальные европейские ценности.

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