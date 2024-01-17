Среди уничтоженной вражеской техники - два немецких танка "Леопард-2"

На донецком направлении российские подразделения за сутки сбили 25 беспилотников радикалов и перехватили 14 реактивных снарядов от американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 280 человек убитыми и ранеными.

Группировка войск "Запад" отразила шесть контратак противника. Среди уничтоженной вражеской техники - два немецких танка "Леопард-2". На краснолиманском участке ударно отработали "Солнцепеки". Ликвидированы шесть опорников националистов.

На купянском направлении расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки "Запад" поразил командно-наблюдательный пункт националистов. Получив координаты цели, бойцы выдвинулись к передовой, нанесли точный удар и оперативно покинули позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Мобильная "группа истребителей танков" успешно поражает любые объекты ВСУ в любое время суток.

На донецком направлении опорный пункт киевских боевиков ликвидировали штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей" нанесли удар по врагу неуправляемыми ракетами, затем выполнили маневр уклонения, выпустив тепловые ловушки. Все цели, по данным разведки, поражены.

Су-25 - один из лучших в своем классе. У него надежная защита, современное бортовое оборудование и внушительный арсенал вооружения.

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