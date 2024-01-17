ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Группировка войск "Запад" отразила шесть контратак боевиков за сутки

08:42
  • среда
  • 17 января 2024

Среди уничтоженной вражеской техники - два немецких танка "Леопард-2"

На донецком направлении российские подразделения за сутки сбили 25 беспилотников радикалов и перехватили 14 реактивных снарядов от американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 280 человек убитыми и ранеными.

Группировка войск "Запад" отразила шесть контратак противника. Среди уничтоженной вражеской техники - два немецких танка "Леопард-2". На краснолиманском участке ударно отработали "Солнцепеки". Ликвидированы шесть опорников националистов.

На купянском направлении расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки "Запад" поразил командно-наблюдательный пункт националистов. Получив координаты цели, бойцы выдвинулись к передовой, нанесли точный удар и оперативно покинули позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Мобильная "группа истребителей танков" успешно поражает любые объекты ВСУ в любое время суток. 

На донецком направлении опорный пункт киевских боевиков ликвидировали штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей" нанесли удар по врагу неуправляемыми ракетами, затем выполнили маневр уклонения, выпустив тепловые ловушки. Все цели, по данным разведки, поражены.

Су-25 - один из лучших в своем классе. У него надежная защита, современное бортовое оборудование и внушительный арсенал вооружения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ТОС "Солнцепек" ВС России
ТОС "Солнцепек" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.