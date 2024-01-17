Названы имена новых героев СВО

Сержант Дмитрий Ермолаев передал на командный пункт разведданные о замаскированной бронемашине радикалов

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Никита Белоусов обнаружил по маршруту движения оборонительный рубеж и большое количество живой силы противника. Во время боя командир отделения и стрелок получили ранения. Никита эвакуировал их в безопасное место и оказал первую помощь. Позже наши мотострелки вытеснили боевиков с занимаемых позиций.

Сержант Дмитрий Ермолаев передал на командный пункт разведданные о замаскированной бронемашине радикалов. По координатам тут же отработала артиллерия. Десять националистов и вражеская техника были ликвидированы. Это позволило нашей штурмовой группе продолжить наступление.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"