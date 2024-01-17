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Названы имена новых героев СВО

08:40
  • среда
  • 17 января 2024

Сержант Дмитрий Ермолаев передал на командный пункт разведданные о замаскированной бронемашине радикалов

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Никита Белоусов обнаружил по маршруту движения оборонительный рубеж и большое количество живой силы противника. Во время боя командир отделения и стрелок получили ранения. Никита эвакуировал их в безопасное место и оказал первую помощь. Позже наши мотострелки вытеснили боевиков с занимаемых позиций.

Сержант Дмитрий Ермолаев передал на командный пункт разведданные о замаскированной бронемашине радикалов. По координатам тут же отработала артиллерия. Десять националистов и вражеская техника были ликвидированы. Это позволило нашей штурмовой группе продолжить наступление.

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