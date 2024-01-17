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Встреча по Украине в "копенгагенском формате" завершилась провалом

08:45
  • среда
  • 17 января 2024

В МИД России подвели ее итоги

Четвертая встреча по Украине в так называемом "копенгагенском формате" в швейцарском Давосе завершилась провалом. Ее итоги прокомментировали в российском МИДе.

На Смоленской площади отмечают: Украине и Западу не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни даже принятия итогового документа. Мнения участников разделились. А без России, Китая и ряда других мировых держав сам формат встречи сложно считать полноценным. 

"Принципы "мира для Украины", которые пытаются выработать их организаторы, априори нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной и неприемлемой "формуле Зеленского", установившего к тому же юридический самозапрет на ведение мирных переговоров с Россией. Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

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