Страна изо льда: самый крупный в мире айсберг засняли на видео

Кадры сделаны в водах Южного океана у берегов Антарктиды

Целая страна изо льда в свободном плавании. Редкое видео самого крупного в мире айсберга снял и опубликовал путешественник из Новой Зеландии Роб Суистед.

Кадры сделаны в водах Южного океана у берегов Антарктиды. Айсберг носит имя А23а. Его площадь - 4 тысячи квадратных километров. Это вдвое больше Санкт-Петербурга и в три раза больше, чем Нью-Йорк. Высота ледяной горы - 400 метров.

В 1986 году айсберг откололся от ледника, на котором находилась советская исследовательская станция. И стоял на мели. А с ноября прошлого года отправился в дрейф по океану. По мнению ученых, в зависимости от того, куда направится айсберг, он либо расколется и растает в ближайшие месяцы, либо будет путешествовать еще несколько лет.

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