Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Сатурн в Рыбах составляет единую конструкцию с Меркурием и Луной

Овны

Если вы ищете серьезную и стабильную работу, сегодня можно достичь своей цели. Однако помните, что нужно быть исполнительным и преданным делу.

Тельцы

Если есть сложные задачи, не оставайтесь с ними наедине! Используйте правило шести рукопожатий или сарафанное радио - сегодня день, когда один в поле не воин.

Близнецы

Сконцентрируйтесь на своей цели, и путь к ней быстро наметится. Берите на себя ответственность и не прячьтесь за чужими спинами, тогда у вас точно все получится.

Раки

Все договоры, подписанные сегодня, а также заключенные союзы отличаются прочностью. Будьте осторожны с документами и обещаниями - все придется выполнить.

Львы

Сделайте сегодня то, что хотели бы закрепить в своей жизни: новый ритуал или полезную для здоровья привычку. Новшество надолго останется в вашей реальности.

Девы

Если вы хотите создать крепкий союз, любовный, деловой, дружеский, - делайте это сегодня. Это очень серьезный день, когда слова и обещания имеют большой вес.

Весы

Удачный день для решения задач, связанных с недвижимостью, наследством. Если нужен специалист на эту тему, есть шанс найти достойного профессионала через знакомых.

Скорпионы

Что напишешь пером - не вырубишь топором. Эта пословица про сегодняшний день. Следите за тем, что подписываете. Последствия будут серьезными.

Стрельцы

Хороший день для заключения контрактов, договоров о выполнении услуг. Все условия будут выполнены сторонами, даже если они со временем передумают.

Козероги

Меркурий в вашем знаке сегодня работает в дуэте с Сатурном - планетой строгих правил. Не бросайте слов на ветер и избегайте обещаний - их придется выполнять!

Водолеи

Открывайте счета в банке или заказывайте карты - это благоприятный день для таких дел. Также можно переводить крупные суммы денег, они дойдут быстро и четко.

Рыбы

День равновесия: сегодня Сатурн в вашем знаке составляет единую конструкцию с Меркурием и Луной. Если вы ищете баланса и покоя, они вам сегодня гарантированы.

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