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Россия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра

08:22
  • среда
  • 17 января 2024

Для этого использовали гаубицы "Гиацинт-Б"

Артиллеристы Воздушно-десантных войск ВС России из группировки "Днепр" уничтожили полевой склад с боеприпасами украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в среду, 17 января, рассказали в российском Министерстве обороны.
Штурмовики ВС России захватили позиции ВСУ и взяли пленных

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские бойцы нанесли удары по объекту противника из 152-миллимитровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б", корректировку огня вел беспилотный летательный аппарат.

После ликвидации склада артиллеристы замаскировали орудие и покинули огневую позицию до новой задачи, цитирует сообщение министерства РИА Новости.

16 января в ежедневной сводке о ситуации на фронтах Министерство обороны России сообщало, что ВСУ потеряли еще около тысячи бойцов убитыми и ранеными. При этом на купянском направлении потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, на краснолиманском — до 250 бойцов, на донецком — до 280.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что число сдающихся в плен солдат ВСУ резко увеличилось, в связи с этим работа по обмену пленными идет полным ходом.

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