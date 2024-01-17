Россия потребовала усилить охрану своих дипмиссий в США

Это необходимо в связи с подготовкой к выборам президента России

Посольство России в США запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России. Об этом рассказал во вторник, 16 января, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат в интервью "Известиям", Госдепартаменту США была передана нота соответствующего содержания. Он пояснил это тем, что ситуация в сфере безопасности российского посольства и консульств заметно ухудшилась.

Антонов уточнил, что российская сторона рассчитывает на введение на период выборов запрета на пикеты вблизи от российских загранучреждений.

Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле российских загранучреждений. Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры, а также сочувствующих из числа американских граждан и так называемых релокантов.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом. В частности, там указали на вероятность "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

Посол МИД по особым поручениям Геннадий Аскальдович подтверждал, что процесс подготовки к выборам за рубежом уже сталкивается с затруднениями. В частности, в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, а во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума.

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