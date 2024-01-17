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Макрон пообещал Украине ракеты SCALP

09:12
  • среда
  • 17 января 2024

Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить военное производство

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собирается приехать в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений украинским войскам.
Коллективный Запад потратил на вооружение ВСУ десятки миллиардов долларов

По словам французского лидера, Париж намеревается передать Вооруженным силам Украины 40 ракет SCALP, а также "сотни бомб".

Как отметил Макрон, Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить военное производство, "что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar", сообщает ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад прекратит помогать Киеву оружием и военной техникой, украинских солдат вооружат лопатами. В ответ член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил, что "пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт".

Тем временем у Киева возникли проблемы с истребителями F-16, которых у украинских военных пока еще нет. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что "мы еще хотим брать западный F-16 и так далее", однако признал, что "это будет очень сложно — содержать и эксплуатировать разные типы авиационной техники".

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