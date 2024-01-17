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В России предложили расширить список преступлений для лишения гражданства

09:26
  • среда
  • 17 января 2024

Поправки внесены в Госдуму

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о расширении перечня преступлений, совершение которых будет основанием для прекращения гражданства России.

Это касается российских паспортов, выданных в результате признания гражданином России на основании федерального конституционного закона, международного договора или приема в гражданство.

Авторы законодательной инициативы предлагают считать совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления причиной прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации, сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года в Москве было впервые вынесено судебное решение о лишении гражданства за преступление. Двух человек, недавно получивших российские паспорта, задержали в столице за незаконный оборот наркотиков. В отношении преступников были вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан России у них изъяли.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства в случае отказа от участия в военной спецоперации на территории Украины. По мнению председателя Следкома, "если ты не готов, будучи российским гражданином, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства".

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