Снег заметает дороги сразу в нескольких российских регионах

Из-за разгула стихии закрыт для движения участок федеральной трассы М-12 "Восток" в Татарстане

Опасным испытанием эта ночь обернулась для водителей в Ульяновской области. На регион обрушился снегопад и шквалистый ветер. В условиях низовой метели и плохой видимости заблокированными на трассах оказались сотни автомобилей. Выбраться из затора, образовавшегося из-за аварии возле поселка Мирный, некоторым удалось лишь под утро. На помощь попавшим в беду водителям направили спасателей на снегоходах. На месте ЧП развернули мобильный пункт обогрева.

"На данный момент на участке введено ограничение для всех видов транспорта, которое сохранится до наступления благоприятных погодных условий. Просьба к водителям выбрать маршрут следования согласно сложившейся обстановке", - сообщили в МЧС.

Из-за непогоды вновь закрыты участки дорог и в Самарской области. На трассах образуются так называемые переметы, когда снег наносит с обочин на проезжую часть. Не спасает ситуацию даже круглосуточная работа спецтехники. После ее прохождения трассу вновь засыпает в считанные минуты.

Сложная ситуация и в Татарстане. Из-за сильной метели остановилось движение практически на всех автомагистралях, включая федеральную трассу М-12. В заторах простаивает и общественный транспорт. Сильные ветер и метель стали причиной задержки и отмены свыше десятка авиарейсов в аэропорту в Казани. Некоторые самолеты не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы. По прогнозам синоптиков, скорость ветра сегодня здесь может достигнуть 27 метров в секунду, а видимость на дорогах упадет до 500 метров. Всех жителей просят быть осторожными не выходить из дома без необходимости.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"