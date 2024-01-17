Байден пригласил спикеров палат Конгресса на встречу по Украине

Президент США будет просить выделить Киеву еще денег

Пока украинский цифровой реестр военнообязанных с говорящим названием "Оберег" пополняется будущими жертвами, депутаты Верховной рады размышляют, как голосовать за закон о мобилизации, который 90 процентов так называемых народных избранников в глаза не видели. И не увидят. Оказывается, большинство не имеет необходимого допуска секретности. Еще один казус украинской политической системы.

Впрочем, все равно большинство вопросов за Киев решают в Вашингтоне. И не только за Киев. Стоило президенту Байдену позвонить в Берлин, как канцлер Шольц тут же объявил, что Германия в этом году окажет Украине помощь на 7 миллиардов евро. Президент Франции Макрон на пресс-конференции долго убеждал публику, что США - это, конечно, союзник, но Париж не собирается зависеть он него, и призывал другие страны Европы укреплять суверенитет. А в итоге все-таки раскрыл карты, заявив, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить производство оружия и увеличить поставки Украине.

"Самый большой риск - это российская агрессия против Украины. Мы не можем позволить России победить, поскольку безопасность самой Европы окажется под угрозой. Позволить России победить - это фактически признать, что правила глобального порядка могут быть проигнорированы", - сказал Макрон.

Вот он - истинный голос Европы под музыку из Вашингтона. Правда, стройного хора уже не получается. К позиции Венгрии по Украине со сменой политического руководства присоединилась Словакия. Премьер Роберт Фицо заявил, что даже если дать Киеву сегодня 50 миллиардов долларов и вооружение, то ситуация не изменится, а лишь погибнут еще сотни тысяч человек.

"Давайте назовем вещи своими именами и скажем, что все это не работает, давайте найдем какой-то другой метод решения этой проблемы. Мы не согласны со всей ерундой, которая исходит из крупнейших стран. С начала конфликта дважды можно было заключить перемирие. Но Запад запретил это делать украинскому руководству, потому что надеялся, что после вливания миллиардов и оружия в Украину она принесет раненого российского медведя на тарелочке. Это не сработало", - добавил Фицо.

Питание для солдат ВСУ теперь готовят из мяса голубей. А Джо Байден сегодня пригласил на встречу спикеров палат Конгресса в надежде убедить их выделить Украине очередной транш. Эксперты убеждены - такая настойчивость главы Белого дома выглядит крайне опрометчиво, учитывая непростую для него предвыборную ситуацию и настроения в американском обществе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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