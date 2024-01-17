В Египет из России отправилась новая партия гуманитарного груза

Самолет МЧС вылетел в город Эль-Ариш

Россия продолжает оказывать помощь жителям сектора Газа. В среду в Египет доставят новую партию гуманитарного груза.

Утром самолет МЧС вылетел в город Эль-Ариш. На его борту 30 тонн - продукты, одежда, одеяла, предметы первой необходимости. Груз передадут через представителей египетского общества "Красного Полумесяца" в палестинский анклав.

Тем временем география напряженности на Ближнем Востоке расширяется с каждым днем. Йеменские хуситы атаковали новые суда в Красном море, а Иран после ударов по Ираку и Сирии обстрелял террористические базы на территории Пакистана.

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