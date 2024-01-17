Жертвами новых налетов ЦАХАЛ в секторе Газа стали более 20 мирных жителей

Среди них - двое заложников

Обстановка в акватории Красного моря ухудшается с каждым днем. Йеменские хуситы вновь атаковали гражданские суда. Греческий сухогруз Zografia и теплоход, шедший под флагом Мальты, обстреляны из ракетных установок. Серьезных повреждений суда, которые направлялись в порты Израиля, не получили. Но в руководстве "Ансар Аллы" ясно дали понять - под огнем окажется любое иностранное судно, которое игнорирует требование хуситов.

Вылазка не осталась без ответа. Корабельная группировка США перехватила небольшую шхуну, которая шла из Ирана в Йемен. На фотографиях, распространенных Пентагоном, - детали к ракетам и боевым дронам. А во время удара "Томогавками" по побережью уничтожены и четыре пусковые установки.

"Мы мобилизовали коалицию стран, чтобы ослабить возможности хуситов, мы понимаем, что они сделают все, чтобы удержать под контролем эту важнейшую морскую артерию, и если мы хотим ее обезопасить, то это должно быть наше всеобщее усилие", - заявил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

Впрочем, военная активность и угрозы - как хуситов, так и США - пока никак не повлияли на проведение Израилем силовой операции в секторе Газа. В результате налетов ЦАХАЛ на Рафах и Хан-Юнис погибли 23 мирных жителя. Убиты и двое заложников - граждан Израиля. В смерти пленников Тель Авив обвинил ХАМАС и поддерживающий "Хезболлу" Иран.

С ходатайством о защите в ООН обратились и власти Ирака. Это требование в международную организацию направлено после обстрелов Тегераном города Эрбиль. Но ночью исламская республика нанесла еще один неожиданный удар. Впервые - по территории Пакистана. Баллистическими ракетами уничтожены штаб-квартира и два командных пункта группировки "Джейш аль Зульм". Как считают эксперты - аффилированной с запрещенным в России ИГИЛ. О количестве уничтоженных боевиков пока неизвестно. С места сообщают только о гибели двоих детей.

Пакистан выразил решительный протест. Но устно. Ведь анархичные террористические группировки вроде "Джейш аль Зульм" властям страны как кость в горле. Поэтому в Исламабаде сделали сердитое лицо, но портить отношения с Ираном не стали.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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