В Херсонесе при раскопках обнаружили уникальные артефакты

Удивительные находки времен Античности и Средневековья археологи нашли на территории музея-заповедника

Монеты, многочисленная керамика, предметы быта и даже археологические памятники - ученые обнаружили стену здания, которого нет ни на одной карте.

"Кладка опус-микстум - чередование каменной и кирпичной кладки на известковом растворе. Обычно такая кладка в Херсонесе присутствовала либо в храмах, базиликах ранневизантийского времени, есть участок оборонительных стен тоже этого времени. И встречается также в общественных зданиях больших", - рассказала Лариса Седикова, заместитель директора по научной работе ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Аккуратно сложенная, будто бы еще вчера, стена оказалась на глубине всего 10 сантиметров, в самом центре античного города, где, казалось бы, все уже исследовано вдоль и поперек.

К Владимирскому собору, который сейчас на реставрации, ведут коммуникации - трубопровод, канализацию, электричество. И впервые – отопление. Причем прокладывают их по старой траншее, известной еще с начала 20 века. Но несмотря на то, что здесь постоянно ведутся раскопки, археологи все равно находят новые памятники.

Траншею расширяют. Появляется новый археологический материал. В одном месте нашли хозяйственную яму, куда греки сбрасывали бытовой мусор - битую посуду, статуэтки или детски игрушки. Но на языке ученых - это целые предметы, нужно лишь склеить все части.

"Это фрагмент терракот, изображающий, скорее всего, бога Аполлона, а бог Аполлон - это не только покровитель муз и покровитель искусства, но и, в частности, он важен тем, что был покровителем колонистов. И также была найдена интересная статуэтка, изображающая коня", - указала Екатерина Лесная, старший научный сотрудник отдела "Городище и Некрополь" ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

На горловинах сосудов - клеймы, по ним можно восстановить торговые отношения в древнем мире. Уже в 5 веке до нашей эры сюда везли товары с берегов Эгейского моря с острова Фасос. Сохранялась связь и с метрополией, родиной херсонеситов, через Черное море из Гераклеи Понтийской им везли вино. А вот в Крыму было по-настоящему высокотехнологичное производство. Здесь делали солнечные часы. Создать их могли только мастера, хорошо знающие астрономию.

"Часы двусторонние, то есть одна сторона была предназначена для летнего времени, вторая для зимнего. И это редкий тип часов, который называется экваториальный. Они правильно будут работать, только если расположить их под углом соответствующему нашему местоположению, меридиану. То есть на широте Севастополя", - объяснил Даниил Костромичев, заведующий отделом "Городище и Некрополь" ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Все находки после изучения пополнят фонды музея. А обнаруженное здание нанесут на карту и законсервируют. К его детальному исследованию вернутся позже.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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