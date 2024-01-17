Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке

Причина выясняется

Военный вертолет Ми-8 упал в столице Киргизии — Бишкеке. Как уточнили во вторник, 17 января, в госпредприятии "Кыргызаэронавигация", катастрофа произошла в микрорайоне "Достук".

Воздушное судно, выполнявшее учебно-тренировочный полет, упало около 11:00 (08:00 по московскому времени) на авиабазе "Фрунзе-1", сообщает "Интерфакс".

Официально о том, что стало с экипажем вертолета, не сообщается. Однако киргизские средства массовой информации утверждают, что один человек стал жертвой крушения, а еще семь получили травмы и ранения.

Причина и обстоятельства падения вертолета пока неизвестны, компетентные органы работают над их установлением.

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