Собянин: Виртуальными лабораториями МЭШ воспользовались более 4,4 млн раз

Первую такую лабораторию открыли в 2019 году

Более 4,4 млн раз воспользовались виртуальными лабораториями "Московской электронной школы", сообщил Сергей Собянин. По его словам библиотека МЭШ - это уникальное собрание учебных материалов, сегодня там уже свыше 1,6 млн единиц образовательного контента, а виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн. Первую такую лабораторию открыли в 2019 году, а сегодня их уже 42 по семи школьным предметам.

Подробнее о виртуальных лабораториях МЭШ - на сайте мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"