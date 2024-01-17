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Собянин: Виртуальными лабораториями МЭШ воспользовались более 4,4 млн раз

11:15
  • среда
  • 17 января 2024

Первую такую лабораторию открыли в 2019 году

Более 4,4 млн раз воспользовались виртуальными лабораториями "Московской электронной школы", сообщил Сергей Собянин. По его словам библиотека МЭШ - это уникальное собрание учебных материалов, сегодня там уже свыше 1,6 млн единиц образовательного контента, а виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн. Первую такую лабораторию открыли в 2019 году, а сегодня их уже 42 по семи школьным предметам.

Подробнее о виртуальных лабораториях МЭШ - на сайте мэра.

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