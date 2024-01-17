В Белгороде задержали банду за нападения на прохожих

Четверо членов преступной группы являются несовершеннолетними

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в сеть. Об этом во вторник, 17 января, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в группировку входило шесть человек, включая четверых несовершеннолетних. Задержаны пятеро, шестого ищут.

Расследование ведется по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти, хулиганстве, сообщает ТАСС.

Резонансную тему с группой молодых людей, нападавших на горожан на улицах Белгорода, прокомментировал 16 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале политик написал, что связался с руководителями правоохранительных органов региона, потребовав "максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий".

Telegram-канал Mash уточняет, что предводитель банды — 17-летний гражданин Азербайджана Эмиль Гафаров. Его задержали вечером вторника, 16 января, по месту проживания был проведен обыск, а самого задержанного допросили.

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