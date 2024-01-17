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В Белгороде задержали банду за нападения на прохожих

09:58
  • среда
  • 17 января 2024

Четверо членов преступной группы являются несовершеннолетними

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в сеть. Об этом во вторник, 17 января, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в группировку входило шесть человек, включая четверых несовершеннолетних. Задержаны пятеро, шестого ищут.

Расследование ведется по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти, хулиганстве, сообщает ТАСС.

Резонансную тему с группой молодых людей, нападавших на горожан на улицах Белгорода, прокомментировал 16 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале политик написал, что связался с руководителями правоохранительных органов региона, потребовав "максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий".

Telegram-канал Mash уточняет, что предводитель банды — 17-летний гражданин Азербайджана Эмиль Гафаров. Его задержали вечером вторника, 16 января, по месту проживания был проведен обыск, а самого задержанного допросили.

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