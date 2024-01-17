Белый дом рассказал о соперничестве за право определять новый миропорядок

Мир на пороге новой эры, заявил Джейк Салливан

Международное сообщество находится на пороге новой эры, где развернулось жесткое соперничеством за право определять миропорядок. Такое заявление сделал во вторник, 17 января, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По утверждению американского политика, в настоящее время крупные державы оказались намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны, жестко конкурируя "за тот тип мира, который хотим строить".

При этом Вашингтон, как уверяет Салливан, объединяет мир, чтобы дать отпор "неприкрытой агрессии", а также ведет "интенсивную и активную дипломатию для управления самыми значимыми из наших отношений", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, оставаясь при этом лидером строительства нового миропорядка.

При этом МИД России напомнил о тектонических сдвигах в геополитике, меняющих расстановку сил на мировой арене. В Вашингтоне одержимо делают ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счете — всего мирового большинства, несогласного с навязываемым Западом миропорядком, подчеркнуло ведомство.

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