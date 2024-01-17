Притязания Украины на полуостров неприемлемы

Соединенным Штатам в своих планах и угрозах следует учитывать, что полуостров является частью ядерной державы. Такое заявление сделал в среду, 17 января, заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Политик напомнил, что Крым — это территория России, а значит, США "говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано".

Что касается планов вернуть Крым Украине, это не более чем попытка прикрыть проваленное контрнаступление ВСУ, оправдать огромные и бессмысленные расходы на оружие, а также бесполезная попытка напугать россиян, цитирует Шонуса РИА Новости.

Москва неоднократно подчеркивала неоспоримость российского суверенитета над Крымом, хотя Киев до сих пор называет полуостров украинской территорией, якобы "временно оккупированной" Россией. При этом киевский режим называет возвращение к границам 1991 года, с Крымом в составе Украины, одним из главных условий возобновления мирных переговоров с Россией.

По данным журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намеревался в 2022 году провести "дерзкое контрнаступление" для изоляции российских сил в Крыму. Однако против этого выступили Соединенные Штаты.

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