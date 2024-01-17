В Поволжье начали проверку после погрома в супермаркете

Женщина понадкусывала торты и облилась кефиром
В Пермском крае местная жительница устроила погром в местном сетевом магазине.
Инцидент произошел в "Пятерочке" в городе Верещагино. Женщина наведывалась в магазин дважды. сначала она украла мороженое, надкусила торт, облилась кефиром и разбросала продукты. Через час она вернулась и принялась опрокидывать полки с товарами, в результате весь пол оказался залит красным вином.
На место прибыли сотрудники полиции. Они доставили женщину в отдел, а затем передали медработникам.
По факту инцидента начата проверка. Мотивы поведения женщины пока неизвестны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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