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В Поволжье начали проверку после погрома в супермаркете

10:42
  • среда
  • 17 января 2024

Женщина понадкусывала торты и облилась кефиром

В Пермском крае местная жительница устроила погром в местном сетевом магазине.

Инцидент произошел в "Пятерочке" в городе Верещагино. Женщина наведывалась в магазин дважды. сначала она украла мороженое, надкусила торт, облилась кефиром и разбросала продукты. Через час она вернулась и принялась опрокидывать полки с товарами, в результате весь пол оказался залит красным вином.

На место прибыли сотрудники полиции. Они доставили женщину в отдел, а затем передали медработникам.

По факту инцидента начата проверка. Мотивы поведения женщины пока неизвестны.

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