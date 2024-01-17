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На жителя Смоленска завели дело за оправдание атак ВСУ

11:25
  • среда
  • 17 января 2024

Ему грозит до семи лет тюрьмы

В отношении жителя Смоленска завели уголовное дело за оправдание атак Вооруженных сил Украины на регион.

По данным УФСБ, 32-летний местный житель в своем блоге поддержал атаки украинских БПЛА на Смоленскую область, несмотря на угрозу мирному населению. Кроме того, он побуждал в социальных сетях к террористической деятельности и распространял ложную информацию о Вооруженных силах России в зоне спецоперации.

Дело расследуется по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ВСУ неоднократно атаковали беспилотниками Смоленскую область. В ноябре регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности.

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