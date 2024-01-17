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Макрон предупредил Запад о последствиях победы России на Украине

10:58
  • среда
  • 17 января 2024

Допустить этого нельзя, считает политик

Нельзя допустить победу России в ее специальной военной операции на Украине, поскольку это изменит жизнь многих европейских стран. Такое мнение в среду, 17 января, высказал французский президент Эмманюэль Макрон.
Макрон пообещал Украине ракеты SCALP

Политик заявил, что в случае победы России "для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной", также нельзя забывать про Молдавию и государства Кавказа.

Европе придется в ближайшее время принять новые решения, чтобы не допустить победу России, иначе это "будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать", цитирует Макрона ТАСС.

Тем временем The Times со ссылкой на свои источники уверяет, что 2024 год не принесет Киеву заметных побед, тем более что европейские арсеналы истощены, а значит новых поставок вооружений Киеву вряд ли стоит ждать.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину неудач киевского режима на поле боя — оказывается, во всем виноваты граждане страны, которые думают о себе в ущерб военным действиям.

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