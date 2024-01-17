ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поддержал проведение конкурса на присуждение Макариевских премий

11:05
  • среда
  • 17 января 2024

Работы принимаются до 30 апреля

Сергей Собянин поддержал проведение конкурса на присуждение Макариевских премий. Такое решение было принято в ходе заседания президиума правительства.

Макариевские премии — одна из наиболее престижных отечественных наград в сфере гуманитарных наук. Ее присуждали с 1884 по 1917 год, а затем с 1997 года. В один год участники конкурса представляют труды по гуманитарным наукам, а в следующий - по естественным. В этом году состоится конкурс работ по естественным наукам. Работы принимаются до 30 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Конкурс на присуждение Макариевских премий
Конкурс на присуждение Макариевских премий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.