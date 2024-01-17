Работы принимаются до 30 апреля

Сергей Собянин поддержал проведение конкурса на присуждение Макариевских премий. Такое решение было принято в ходе заседания президиума правительства.

Макариевские премии — одна из наиболее престижных отечественных наград в сфере гуманитарных наук. Ее присуждали с 1884 по 1917 год, а затем с 1997 года. В один год участники конкурса представляют труды по гуманитарным наукам, а в следующий - по естественным. В этом году состоится конкурс работ по естественным наукам. Работы принимаются до 30 апреля.

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