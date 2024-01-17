Бочкарёв: В электродепо "Столбово" началось устройство смотровых канав

В целом депо готово более чем на четверть

В электродепо "Столбово" приступили к устройству смотровых канав отстойно-ремонтного корпуса. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Электродепо будет обслуживать составы Троицкой и Сокольнической линий метро. Для этого построят 33 канавы.

"После завершения всех работ на 16 гектарах территории появится 38 новых зданий и сооружений, и сейчас основные из них уже видны на стройплощадке: здесь выполнен монолит поста электроцентрализации, в работе – административно-бытовой корпус, мотодепо, тягово-понизительная подстанция, инженерный корпус, также ведем сооружение монолитного железобетонного коллектора", – отметил Бочкарёв.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на территории электродепо завершены земляные работы подготовительного этапа. Для перегона подвижного состава Сокольнической линии завершается работа над тремя наземными соединительными ветками. Также начато строительство четвертой ветки, которая будет обслуживать Троицкую линию. В целом депо готово более чем на четверть.

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