В Турции объяснили проблему с финоперациями с российскими компаниями

Ожидается, что вопрос решат до конца недели

Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими организациями из-за декабрьского указа президента США о вторичных санкциях. Об этом в среду, 17 января, пишет "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Такие трудности наблюдались и прежде, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки.

На этом фоне глава одной из крупных турецких фирм рассказал РИА Новости, что экспортерам в Турции обещали в ближайшие дни нормализовать ситуацию с платежными переводами из России. При этом полностью проблема может быть решена после января.

Ранее представитель Министерства экономики Германии заявил, что Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения их обхода. По словам политика, "санкционная система будет расширяться и совершенствоваться".

Однако российский вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил, что при введении Брюсселем ограничительных мер во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. В итоге вреда оказывается больше для самой Европы.

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