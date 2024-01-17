ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции объяснили проблему с финоперациями с российскими компаниями

11:22
  • среда
  • 17 января 2024

Ожидается, что вопрос решат до конца недели

Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими организациями из-за декабрьского указа президента США о вторичных санкциях. Об этом в среду, 17 января, пишет "Коммерсантъ".
США расширили антироссийские санкционные списки

Как отмечает издание, речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Такие трудности наблюдались и прежде, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки.

На этом фоне глава одной из крупных турецких фирм рассказал РИА Новости, что экспортерам в Турции обещали в ближайшие дни нормализовать ситуацию с платежными переводами из России. При этом полностью проблема может быть решена после января.

Ранее представитель Министерства экономики Германии заявил, что Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения их обхода. По словам политика, "санкционная система будет расширяться и совершенствоваться".

Однако российский вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил, что при введении Брюсселем ограничительных мер во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. В итоге вреда оказывается больше для самой Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.