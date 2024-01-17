В поддержку кандидата Путина собрали более 2,5 миллиона подписей

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В избирательный штаб кандидата Владимира Путина поступило более 2,5 миллиона подписей в его поддержку.

Об этом в среду, 17 января, сообщили на сайте его избирательной кампании. Сбор подписей осуществляют волонтеры, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и партия "Единая Россия".

Российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, говорится в сообщении.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Путин примет участие в выборах в пятый раз, в этом году он идет как самовыдвиженец.

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