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Путин предложил развивать использование ИИ при расследовании преступлений

11:43
  • среда
  • 17 января 2024

Президент дал ряд поручений в этой области

Российский лидер Владимир Путин порекомендовал силовым ведомствам и Верховному суду проанализировать практику применения искусственного интеллекта при расследовании преступлений. Об этом в среду, 17 января, рассказали в пресс-службе Кремля.

В случае необходимости предписывается представить предложения по совершенствованию такой практики. Сделать это надлежит до 1 июля.

Наряду с этим Путин дал поручение Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин и глава Росстандарта Антон Шалаев говорили о том, что за последние два года было утверждено более сотни ГОСТов, способствующих применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, транспорта и по целому ряду других направлений.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а, значит, нужно этот процесс направить и возглавить, тем более что "чем закончится это развитие — никто не знает".

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